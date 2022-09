Rusiya səfirliyinin qarşısında partlayış: 2 rus diplomat həlak oldu - VİDEO

Rusiya Federasiyasının Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə yerləşən səfirlik binasının qarşısında partlayış törədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rus diplomat viza almaq üçün növbədə gözləyənlərin siyahısını oxumaq üçün bayıra çıxıb və bu zaman partlayış baş verib.



Həmin ərazidə olanların əksəriyyəti isə əfqan tələbələr olub.

Ölənlərin sayı dəqiq bilinmir. Əfqanıstan KİV-i yazır ki, ölənlərdən ikisi rusiyalı diplomatdır.



"Taliban" silahlıları əraziyə girişi qadağan ediblər, hadisə baş verən ərazidə hər hansı çəkiliş etməyə icazə verilmir.

