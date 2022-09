Şair Nazilə Səfərli Ordubadın Kələki kəndinə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazilə mərhum Prezident Əbülfəz Əliyevin (Elçibəy) ev muzeyini ziyarət edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.