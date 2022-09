Xalq artisti Niyaməddin Musayev övladlarının hansı vəzifədə çalışdıqlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, N. Musayev bu barədə televiziya verilişlərindən birində danışıb. O, üç övladının da yaxşı yerlərdə çalışdığını bildirib:

"İki qız, bir oğlum var. Günel müəllimədir. Röya "zavuç" idi, indi FHN-də baş məsləhətçidir. Oğlum Orxan isə gömrükdə çalışır".

