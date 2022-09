İngiltərənin “Çelsi” klubu futbolçusu Ris Ceymslə müqaviləni yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 23 yaşlı müdafiəçinin yeni müqaviləsi 2028-ci ilədək nəzərdə tutulub.

“Çelsi”nin yetirməsi olan Ceyms İngiltərə millisinin də formasını geyinir.

