Paşinyanın Rusiyadakı çıxışı gündəm yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyanın Vladivostok şəhərində keçirilən Şərqi İqtisadi Forumunda çıxış edərkən rusca yaxşı danışa bilməməsi erməniləri əsəbiləşdirib.

Həmçinin zalda oturan şəxslərdən birinin yatması, digərlərinin isə Paşinaynın danışığını başa düşməyə çalışması diqqətdən yayınmayıb.

