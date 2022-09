"Qalatasaray" transfer bombasını "partlatdı": Ulduz futbolçu İstanbula gəldi - VİDEO

"Qalatasaray” “Mançester Yunayted”in futbolçusu Xuan Matanı transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mənbələri məlumat yayıb. Məlumata görə, Mata artıq İstanbula gəlib. Bildirilir ki, Mata əvvəlcə 3 milyon avroya yaxın məvacib tələb edib. Lakin danışıqlardan sonra futbolçu 2 milyon avrodan bir qədər az məvacibə razı olub. Tərəflərin 1 illik müqavilə bağlayacağı bildirilir.

Qeyd edək ki, Türkiyə təmsilçisi Xames Rodrigezlə də danışıqlar aparırdı. Lakin türklər son qərarını Mata barədə verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.