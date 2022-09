19 milyon dollar dəyərində oğurlanmış sənət əsəri İtaliyaya qaytarılır - FOTO

Nyu-Yorkun prokuroru oğurlanmış 19 milyon dollar dəyərində sənət əsərini İtaliyaya qaytarıb.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, qaytarılan əsərlərə tanrıça Afinanın mərmər başı da daxil olmaqla 58 ədəd eramızdan əvvəl 200-cü ilə əsərlər daxildir.

Mərmər başın ayrılıqda dəyəri isə 3 milyon dollardır.

Nyu-Yorkun prokuroru oğurlanmış əsərlərin talançılar tərəfindən muzeylərə və şəxsi kolleksiyaçılara satıldığını deyib.

Bu, Nyu-Yorkun talan edilmiş malları aid olduğu ölkələrinə qaytarmaq üçün son səyidir. Bu il indiyədək 66 milyon dollar dəyərində vəsait geri qaytarılıb.

Qeyd edək ki, rəsmilərin dediyinə görə, müstəntiqlər incəsənət qaçaqmalçılarının izini tapmaq və oğurlanan əşyaları tapmaq üçün illər boyu çalışıblar.

Afinanın mərmər başı isə 1996-cı ildə Metdə quraşdırılmış mərkəzi İtaliyadakı məbəddən qarət edilib.

Qarət olunan digər əşyalar ABŞ-a gətirilib və orada amerikalı milyarder Maykl Steinharta satılıb. Ona satılan əşyaların talan edildiyi və qeyri-qanuni qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirildiyi sübuta yetirildikdən sonra ona antik əşyalar almaq qadağan edilib.

2021-ci ildə Steinhart sövdələşmənin bir hissəsi olaraq 70 milyon dollar dəyərində xəzinələri təhvil verdiyi üçün o, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməyəcək.

