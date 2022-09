İngiltərənin "Çelsi" komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, London təmsilçisi Qrem Potterlə 5 illik müqavilə bağlayıb.

47 yaşlı ingiltərəli mütəxəssisin son klubu yerli "Brayton" olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.