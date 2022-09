Tvitterdə “AidemLeoxide” adlı sosial media istifadəçisinin 7 ay əvvəl atdığı tvit gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Böyük Britaniya Kraliçası 2-ci Elizabetin ölüm tarixini yazıb. Sosial media istifadəçisi fevralın 4-də atdığı tvitdə “Kraliça 2-ci Elizabet 2022-ci il sentyabr ayının 8-də vəfat edəcək” - deyə yazıb. Onun proqnozunun doğru çıxmasından sonra istifadəçinin digər tvitlerinə də maraq artıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.