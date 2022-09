Tacikistan hərbçiləri ilə Qırğızıstan hərbçiləri arasında atışma olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstanın Milli Təhlükəsizlik Dövlət Komitəsi məlumat yayıb. Məlumata görə, atışma Qırğızıstanın Batken vilayətində qeydə alınıb. Yerli mənbələrin Qırğızıstanın sərhəd xidmətinə istinadən məlumatına görə, sərhəddə qeydə alınan atışma zamanı Tacikistan sərhədçiləri minaatanlardan istifadə edib. Ölü və yaralılar barədə məlumat yoxdur.

