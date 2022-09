683 balla universitetə daxil olmuşdu - Faciəvi şəkildə ölən tələbənin FOTOSU

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Tibb Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Əli Quliyev intihar edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Əli Quliyev 2020-ci ildə 683 balla II Müalicə - profilaktika fakültəsinə daxil olub.

Azərbaycan Tibb Universitetindən sorğumuza cavab olaraq bildirilib ki, bu barədə məlumatlar həqiqətə uyğundur:

"Çox təəssüf hissi ilə bildiririk ki, bu barədə məlumat doğrudur. Lakin intiharın səbəbi ilə bizdə dəqiq məlumat yoxdur. Allah rəhmət eləsin!"

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdəki iddialara görə, Əli Quliyevin qulaqlarına qarşı kompleksi olub. O, bir dəfə əməliyyat olunub. Lakin ikinci dəfə yenə əməliyyat olunmaq istəyib, həkimlər buna icazə verməyib. Bu səbəbdən intiharı seçib.

Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.