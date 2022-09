Şuşada Şuşa Türk Biznes Forumu keçirilib - FOTOLAR

Sentyabrın 16-da Şuşa şəhərində Qarabağ regionunun bərpası və inkişafına həsr olunmuş Şuşa Türk Biznes Forumu keçirilib.

Metbuat.az-a İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə, Forum İqtisadiyyat Nazirliyinin, Türk Dövlətləri Təşkilatının, Türk Ticarət və Sənaye Palatasının dəstəyi, İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) və Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib.

Tədbirdə Türk Dövlətləri Təşkilatının daimi üzvlərinin (Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan) və müşahidəçi üzv Macarıstanın dövlət qurumlarının, eləcə də müxtəlif təşkilatların və diplomatik korpusun nümayəndələri, iş adamları iştirak ediblər.

Forumun məqsədi Türk dövlətləri arasında iqtisadi, biznes və investisiya əlaqələrinin daha da dərinləşməsi, sahibkarlar arasında dialoqun təşviqi, Qarabağ regionunun iqtisadi və sərmayə potensialının xarici iş adamlarına təqdim olunmasıdır.

Tədbir Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb.

Forumda kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov, Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi Bağdad Amreyev, iqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov, Türk Ticarət və Sənaye Palatasının və Türkiyə Palatalar və Birjalar Birliyinin prezidenti M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev, KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov, Qırğızıstanın Ticarət və Sənaye Palatası Şurasının sədri Kubaniçbek Kasımalıyev, Özbəkistan Ticarət və Sənaye Palatası sədrinin müavini Farhodjon Toşpulatov Türk dövlətləri arasında iqtisadi-ticarət və investisiya əməkdaşlığına, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpası və inkişafında Türkdilli ölkələrin biznes qurumlarının iştirakına, bu sahədə əməkdaşlıq imkanlarına və dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığına dair fikirlərini bölüşüblər.

Tədbir çərçivəsində keçirilmiş “Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda investisiya imkanları” mövzusunda xüsusi ssesiyada Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov, Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev, İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin – AZPROMO-nun rəhbəri Yusif Abdullayev, İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Elşad Nuriyev çıxış ediblər.

Tədbirdə “yaşıl” infrastruktur, kənd təsərrüfatı, qida, bərpa olunan enerji, tekstil, turizm, mədən sənayesi, İKT sektorları üzrə ikitərəfli görüşlər keçirilib.

Forum çərçivəsində Qırğızıstan Respublikasının Ticarət və Sənaye Palatası Şurası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası arasında Azərbaycan-Qırğızıstan Biznes Şurasının yaradılması haqqında Saziş imzalanıb, Özbəkistanın Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyi və Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) arasında birgə tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair Yol Xəritəsi təsdiq olunub. Həmçinin, “Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığın İnkişafı Assosiasiyası” İctimai Birliyi və Türkiyənin “Kut Ticarət və Marketinq Məhdud Şirkəti”, “Bakı Tekstil Fabriki” MMC və Türkiyənin “İnmak Şirkətlər Qrupu” arasında anlaşma memorandumları imzalanıb.

Forum iştiraçıları həmçinin, Şuşa Qalasında, Cıdır Düzündə, Vaqifin muzey-məqbərə kompleksində olub, Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətlərinin işğal zamanı güllələnmiş büstləri ilə tanış olublar.

