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2022-ci ildə ən çox qazanan futbolçular - SİYAHI

2022-ci ildə ən çox qazanan futbolçular -
14:07 18 Sentyabr 2022
119 İdman
Metbuat.az
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"Sportico" portalı 2022-ci ilin ən çox qazanan futbolçularının siyahısını dərc edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahının ilk pilləsində PSJ-nin hücumçusu Kilian Mbappe qərarlaşıb. 23 yaşlı oyunçu Paris təmsilçisi ilə 2022-ci ilin mayında imzalanan yeni müqavilə sayəsində ötənilki lider və komanda yoldaşı Lionel Messini qabaqlayıb.

“Sportico”ya görə 2022/23 mövsümünün ən çox qazanan10 futbolçusu aşağıda adları qeyd olunanlardır:

1. Kilian Mbappe (PSJ) - 125 milyon dollar (105 milyon dollar maaş + 20 milyon dollar sponsorluq)

2. Kriştiano Ronaldo (“Mançester Yunayted”) - 113 milyon dollar (53+60)

3. Lionel Messi (PSJ) - 110 milyon dollar (62+48)

4. Neymar (PSJ) - 91 milyon dollar (56+35)

5. Məhəmməd Salah (“Liverpul”) – 39,5 milyon dollar (24,5+15)

6. Eden Hazard (“Real”) – 31,3 milyon dollar (28,6+2,5)

7. Andres İnyesta (“Vissel Kobe") - 30 milyon dollar (23+7)

8. Rahim Sterlinq (“Çelsi”) – 29,4 milyon dollar (21,4+8)

9. Kevin De Breyne (“Mançester Siti”) - 29 milyon dollar (25,5+3,5)

10. Antuan Qrizmann (“Atletiko”) 27,5 milyon dollar (22+5,5)

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