2022-ci ildə ən çox qazanan futbolçular - SİYAHI

"Sportico" portalı 2022-ci ilin ən çox qazanan futbolçularının siyahısını dərc edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, siyahının ilk pilləsində PSJ-nin hücumçusu Kilian Mbappe qərarlaşıb. 23 yaşlı oyunçu Paris təmsilçisi ilə 2022-ci ilin mayında imzalanan yeni müqavilə sayəsində ötənilki lider və komanda yoldaşı Lionel Messini qabaqlayıb.
“Sportico”ya görə 2022/23 mövsümünün ən çox qazanan10 futbolçusu aşağıda adları qeyd olunanlardır:
1. Kilian Mbappe (PSJ) - 125 milyon dollar (105 milyon dollar maaş + 20 milyon dollar sponsorluq)
2. Kriştiano Ronaldo (“Mançester Yunayted”) - 113 milyon dollar (53+60)
3. Lionel Messi (PSJ) - 110 milyon dollar (62+48)
4. Neymar (PSJ) - 91 milyon dollar (56+35)
5. Məhəmməd Salah (“Liverpul”) – 39,5 milyon dollar (24,5+15)
6. Eden Hazard (“Real”) – 31,3 milyon dollar (28,6+2,5)
7. Andres İnyesta (“Vissel Kobe") - 30 milyon dollar (23+7)
8. Rahim Sterlinq (“Çelsi”) – 29,4 milyon dollar (21,4+8)
9. Kevin De Breyne (“Mançester Siti”) - 29 milyon dollar (25,5+3,5)
10. Antuan Qrizmann (“Atletiko”) 27,5 milyon dollar (22+5,5)