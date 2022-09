Bakıda avtobus sürücüsü döyülüb.

Metbuat.az-ın məluamtına görə, hadisə bu gün səhər saatlarında 85 saylı marşrut xətti üzrə avtobusunda qeydə alınıb.

Belə ki, naməlum şəxs avtobusun pəncələrini sınıdırıb, sonra da sürücüyə hücum edib

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən bildirilib ki, avtobus sürücüsünü döyən şəxs saxlanılıb. Hazırda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.