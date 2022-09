Sertifikasiyanın müsahibə mərhələsindən kəsilən müəllimlərin sayı açıqlandı

30 avqust - 1 sentyabr və 13 sentyabr tarixlərində keçirilən sertifikatlaşdırmanın test mərhələsində ümumilikdə 11 133 nəfər təhsilverən iştirak edib və onlardan 8 766 nəfər təhsilverən müəyyənləşdirilmiş keçid balını toplayıb.

Metbuat.az Elm və Təhsil Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, test mərhələsindən uğurla keçən 8766 nəfərdən 59-u müsahibə mərhələsində iştirak etməyib.

12-19 sentyabr tarixlərində keçirilən müsahibələrdə iştirak edən 8707 müəllimdən isə 8676-sı uğur qazanıb, 31 nəfər müsahibə mərhələsindən kəsilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.