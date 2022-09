Energetika Nazirliyi və Dövlət İmtahan Mərkəzi arasında təlim keçirilib - FOTO

Energetika Nazirliyi və Dövlət İmtahan Mərkəzi arasında mövcud əməkdaşlıq çərçivəsində “İnsan resurslarının idarə edilməsinə ümumi baxış” mövzusunda təlim keçirilib.

Metbuat.az-a Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə, Nazirliyin Dövlət qulluğu və kadrlar şöbəsinin müdiri Əsəd İsmayılov açılış nitqi ilə çıxış edərək kadrlarla işin təşkili, mütəxəssislərin seçilməsi və yerləşdirilməsi, onların yeni işə adaptasiyası, əməkdaşların peşəkarlığının artırılması istiqamətində görülən tədbirlərdən bəhs edib.

Dövlət İmtahan Mərkəzinin nümayəndəsi Miranə Rüstəmli isə təqdimatla çıxış edib, insan resurslarının effektiv idarə edilməsi, kadrların motivasiyası, vəzifələrin əməkdaşlar arasında düzgün bölünməsi, qiymətləndirmə meyarları və digər mövzular haqqında iştirakçılara ətraflı məlumat verib.

Təlimdə Energetika Nazirliyi Aparatının 28 nəfər əməkdaşı iştirak edib.

