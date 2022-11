İspaniya millisi dünya çempionatları tarixində yeni rekorda imza atdı

İspaniya millisi dünya çempionatları tarixində topa sahib olmada yeni rekorda imza atıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Pireney təmsilçisi buna Qətərdəki mundialda Kosta Rika yığmasını 7:0 hesabı ilə darmadağın etdikləri E qrupunun ilk tur oyununda 81,7 faizlik göstərici ilə nail olub.

Əvvəlki rekord Argentina yığmasına məxsus olub - 80,3 faiz. Cənubi Amerika təmsilçisi 2010-cu ildə dünya çempionatında Yunanıstanla qarşılaşmada bu göstəriciyə çatıb. 3-cü pillədə DÇ-2018-in Rusiya - İspaniya görüşü qərarlaşıb. Həmin oyunda ispaniyalılar topa 78,9 faiz sahib olub.

Qeyd edək ki, DÇ-2022-yə dekabrın 18-də yekun vurulacaq.

