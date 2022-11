Beyləqan rayonu, Milabad qəsəbəsindəki Mədəniyyət evi Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təkrar satışa çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mədəniyyət evinin satış qiyməti isə 16 min manatdır. Sahəsi 929,8 kv. m. olan Mədəniyyət evi 2 mərtəbəlidir. Komitənin məlumatında həmçinin bu müəssisənin 3 işçisi olduğu qeyd olunub.

Qeyd edək ki, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən 20 dekabr tarixində keçiriləcək hərracda 9 kiçik dövlət müəssisə və obyekti satışa çıxarılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.