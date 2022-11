İkardi ilə barışan Nara çoşdu - Elə bir foto paylaşdı ki... - FOTO

“Qalatasaray”ın futbolçusu Mauro İkardi ilə barışan Vanda Naranın paylaşdığı yeni fotosu onun izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nara lüt fotosunu paylaşıb. 35 yaşlı Naranın cəsarətli paylaşımı bəziləri tərəfindən bəyənilsə də, tənqid edənlər də çox olub.

Qeyd edək ki, Mauro İkardi və Vanda Nara barışıblar. Maldiv adalarında istirahətə gedən İkardi və Nara ayrı-ayrı paylaşım edərək, barışdıqlarını açıqlayıblar. “Həyatımın qadını deyildin. Həyatımı dəyişdirən qadın idin. Ancaq Disney hekayələrinin ikinci sezonları da var. Səni sevirəm Vanda” - İkardi yazıb.

