Qətərdə keçirilən dünya çempionatının H qrupunda II tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk matçda Qana millisi Cənubi Koreya ilə qarşılaşıb. Görüş Afrika təmsilçisinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, bu qrupda II turun digər oyunu Portuqaliya və Uruqvay yığmaları arasında olacaq.

