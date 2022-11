Dünya çempionatları tarixində ilk dəfə matçda qadın hakimlər olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, E qrupunun Almaniya - Kosta Rika matçında fransalı Stefani Freppart baş hakim, braziliyalı Neuza Bek və meksikalı Karen Diaz Medina isə yan xətt hakimləri kimi oyunu idarə edəcəklər.

