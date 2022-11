Argentinanın "Atletiko Tukuman" futbol klubunun kolumbiyalı yarımmüdafiəçisi Andres Balanta 22 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, b barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Futbolçu məşq zamanı huşunu itirib, həkimlərin yerindəcə müdaxiləsinə baxmayaraq, o, aparıldığı xəstəxanada həyatını itirib.

