Qətərdə keçirilən dünya çempionatının C qrupunun III turunda Polşa və Argentina yığmaları üz-üzə gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçın 39-cu dəqiqəsində Messi penaltidən yararlana bilməyib. Şesni penaltini qaytarıb. İlk hissə qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb.

Penalti anına aid görüntülər təqdim edirik:

Xəbər yenilənəcək...

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.