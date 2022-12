İsrail Prezidenti İsxak Hersoq Bəhreynə səfər edib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu, İsrail Prezidentinin bu Yaxın Şərq ölkəsinə ilk dövlət səfəridir.

