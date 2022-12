Deputat uşaqpulu ilə bağlı nazirə: "Hər dəfə sual veririk, cavab vermir"

"Nazir Sahil Babayev bildirir ki, 600 min uşağa müavinət veririk, ona görə də uşaqpulu verməyə ehtiyac yoxdur".



Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin iclasında deputat Vahid Əhmədov deyib.

"Nazirə hər dəfə sual veririk, cavab vermir. Kiminlə müzakirə edək bu məsələni? Qeyd edir ki, 600 min uşağa müavinət verilir, hansı katoqoriyaya aid edilir? Bunun sturukturunu bilmirik. Gəlin, oturaq, müzakirə edək məsələləri, niyə qaçırsınız? Siz statistikanı götürürsünüz, biz də elə statistikaları nəzərə alıb burada çıxış edirik",- deyə deputat nazirə çağırış edib.

