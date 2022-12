"Rusiya Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasında maraqlıdır" - Lavrov

Rusiya Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasına hər cür yardım etməkdə maraqlıdır.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu bazar ertəsi Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla danışıqları açarkən deyib.



“Mühüm mövzu Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri arasında 2020-ci ilin noyabrında, 2021-ci ilin yanvarında, noyabrında əldə edilmiş üçtərəfli razılaşmaların icrası və oktyabrın sonunda Soçidə növbəti sammit olub”, - Lavrov vurğulayıb.

Eyni zamanda, nazir vurğulayıb ki, bu il ölkələr arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 ili tamam olur:

"Xüsusi il - diplomatik münasibətlərin 30 illiyi. Yeri gəlmişkən, səfərlərin mübadiləsi bu yubileyi layiqincə qeyd etmək üçün təsdiqlədiyimiz tədbirlər planında nəzərdə tutulub", - deyə o, sözlərinə davam edib. Azərbaycandan Moskvaya müttəfiqlik münasibətləri haqqında bəyannamə Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin yeni keyfiyyətini möhkəmləndirdi və təbii ki, bu gün prezidentlərin bu mühüm sənəddə qoyduğu prinsiplərin necə həyata keçirildiyini görmək üçün yaxşı fürsətdir” - Lavrov bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.