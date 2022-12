"Tərtər işi" işi üzrə azadlığa buraxılan şəxslər kimlərdir? - Baş leytenant, gizir, maxe, əsgər

"Tərtər işi" üzrə barələrində həbs qətimkan tədbiri ləğv olunaraq azadlığa buraxılan və ölümündən sonra bəraət almış şəxslərin adları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahını vəkil Rəsul Cəfərov yayıb.

Həmin şəxslərin siyahısını təqdim edirik:

1. Baş leytenant Zeydullayev Sultan Ramazanoviç, Bakı şəhəri



2. Baş leytenant Əhmədov Faiq Əlibəy oğlu, Salyan şəhəri

3. Leytenant Əliyev Nasif Mehman oğlu, Bakı şəhəri

4. Leytenant Orucov Rauf Rəşid oğlu, Sumqayıt şəhəri

5. Leytenant Rəhimov Atabəy Müqabil oğlu, Lerik rayonu, Orand k.

6. Gizir Adilzadə Emin Qadir oğlu, Beyləqan rayonu, Milabad qəs.

7. Gizir Qasımov Məcid Kamal oğlu, Qazax rayonu, Canallı k.

8. MAXE Mehtiyev Mirpaşa Zahid oğlu, Ağcabədi ray.Sarıcalı k.

9. MAXE Əhmədli Müşviq Seymur oğlu, Bərdə şəhəri

10. MAXE Quliyev Əlizamin Ələmdar oğlu, Tərtər ray. Qapanlı k.

11. Əsgər İbrahimli Turan Marif oğlu, İsmayıllı ray. Eyyubbəyli k.

12. Gizir Rzayev Nicat Qabil oğlu, Qazax ray. Ürkməzli k.



13. Gizir Babayev Orxan Nəriman oğlu, Biləsuvar ray. Aşağı Cürəli k.

14. MAXE Quluzadə Altay Natiq oğlu, Tərtər ray. Ağkənd k.

15. MAXE Abdullayev Zaur Akif oğlu, Gəncə şəhəri

16. MAXE Xəlilov Vəli Sovxoz oğlu, Mingəçevir şəhəri

17. MAXE Aibov Emin Hörmət oğlu, Bakı şəhəri

18. Əsgər Tarverdizadə Yalçın Əmir oğlu, Lənkəran ray. Balaşürük k.

19. Əliyev Emil Abdulnasir oğlu, Xaçmaz ray. Bostançı k.



Ölümündən sonra bəraət almış hərbi qulluqçular:

1. Hüseynov Mehman Telman oğlu, Tərtər rayonu, Cəmilli k.

2. Ağazadə Elxan Kamaləddin oğlu, Tərtər rayonu, Qaradağlı k.

Gülər Seymurqızı

