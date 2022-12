Fransalı vəkil Şuşaya gedib

Fransalı vəkil Alan Tremolye Azərbaycana səfəri çərçivəsində mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərini ziyarət edib.

Metbuat.az Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, səfərin təşkilində məqsəd qonağa Azərbaycanın qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə malik olduğunu, 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə işğaldan azad edilmiş Şuşada erməni vəhşiliyinin izlərini nümayiş etdirmək, post-müharibə dövründə dövlətimizin qədim şəhərdə həyata keçirdiyi irimiqyaslı abadlıq-quruculuq işlərini nümayiş etdirmək olub.

A.Tremolye təəssüratlarını bölüşərək deyib ki, mədəniyyət paytaxtını gördüyü üçün bütün təşkilatçılara minnətdardır: “Mənim üçün Şuşa hər şeydən əvvəl tarixi və mədəni şəhərdir. Şuşa və onun hekayəsini beləcə tanıdım. Burada daşlar və ağaclar bir ağızdan danışır. Onlar çəkdikləri əzablardan, onlarla necə rəftar edildiyindən, baş verən böyük bədbəxtliklərdən, böyük haqsızlıqlardan söz açırlar. Məni müşayiət edən insanlara təşəkkür edirəm. Bu səfəri mümkün edən bütün insanlara təşəkkür edirəm. Qardaş və bacı olmasa, onun yanında ağac bitməz”.

Fransalı vəkiil Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasının vacib olduğunu da vurğulayıb.

