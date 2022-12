Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi daha bir mənzil alqı-satqısı həyata keçirib.

Metbuat.az-a Agentliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Yasamal Yaşayış Kompleksinin ikinci mərhələsində 24.09.2022 və 28.09.2022-ci il tarixlərində “Elektron hökumət” portalı (www.e-gov.az) üzərindən “Güzəştli mənzil” sistemi vasitəsilə seçilmiş ümumilikdə 815 mənzilin alqı-satqısı başa çatıb.

Satışın nəticələri barədə statistik məlumatlarla buradan tanış ola bilərsiniz.

