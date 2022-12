Müğənni Eldar Qasımov "Avroviziya” mahnı yarışmasına qayıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu sənətçi özünün sosial media hesabında paylaşıb.

Bildirib ki, ona yarışmanın Azərbaycan nümayəndə heyətinin prodüseri olmaq təklif edilib:

“Bu dəfə peşəkar mənada yenidən ora qayıdıram. “Avroviziya-2023”-ə Azərbaycan nümayəndə heyətinin musiqi prodüseri olmaq təklifini qəbul etdim”.

Qeyd edək ki, Eldar müğənni Nigar Camalla birgə ifa etdiyi "Running scared" mahnısı ilə “Avroviziya-2011"in qalibi olub.

