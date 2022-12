Rəhim Rəhimlinin sevgilisi olduğunu deyən qadına ailəsindən reaksiya: "Ağ yalandır"

Xəbər verdiyimiz kimi, Hüri adlı qadın mərhum müğənni Rəhim Rəhimlinin sevgilisi olduğunu iddia edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin anası Firəngiz xanım və qardaşı Anar "space maqazin"ə məsələ ilə bağlı açıqlama verib.

Firəngiz xanım süjeti izlədiyini, bunun yalan olduğunu söyləyib.

R.Rəhimlinin qardaşı Anar isə "Aydındır ki, yalandır. Ağlı başında olan bu süjetə baxanda bilir ki, düz deyil. Aydın məsələdir" sözlərini əlavə edib.

Qeyd edək ki, Hüri adlı qadın Rəhimlə sevgili olduğunu və ailə qurmağa hazırlaşdıqlarını deyib.

