Samsung Neo QLED 8K ilə evinizə böyük futbolu gətirin

Dünya çempionatı adlanan böyük futbol bayramı davam edir. Dünyanın ən populyar oyununun yüz milyonlarla pərəstişkarı hər axşam televiziya ekranlarında dünyanın ən yaxşı 32 komandasının növbəti dörd il ərzində ən güclülər adı uğrunda mübarizəsini izləməkdədir. Daha şanslı olanlar bunu Qətərdə olarkən edirlər, lakin bir çox amilləri (bahalı biletlər, otellərin məhdud sayı, turnir üçün qeyri-ənənəvi mövsüm) nəzərə alaraq, əksəriyyəti futbolu evdən izləyir.

Son illər futbol çox dəyişib - texnologiya oyunun ayrılmaz hissəsinə çevrilib, ofsaydlar və qollar təkcə insan gözü ilə deyil, həm də bir çox kameralar və çiplər tərəfindən qeydə alınır. Futbolla yanaşı, texnologiyanın özü də inkişaf edir və buna görə də bir çox ailələrin hər böyük turnirdən əvvəl bir sualı var: “Bəs bu oyunları nəyə baxmaq lazımdır?”.

Yeni Samsung Neo QLED 8K televizorunun böyük ekranı, immersiv ekranı və inqilabi səs keyfiyyəti ilə idman həvəskarları üçün futbol gecələrini dəyişdirəcək. 8K texnologiyası dünya çempionatını pozan simlər və kabellərdən azad zərif və mürəkkəb dizaynla öyünməklə yanaşı, ən yaxşı təsvir keyfiyyətini təklif edir.

Oyuna yaxın ol!

Samsung Neo QLED 8K ilə tamaşaçılar inqilabi ekran və səs texnologiyaları ilə oyuna əvvəlkindən daha yaxın ola bilərlər. Nəfəs kəsən TV təsvir keyfiyyəti ilə istənilən ehtiras, heyrətamiz baxış təcrübəsini tamamlamaq üçün nəzərdə tutulmuş Neo QLED Samsung-un imza mini LED-lərini inanılmaz dəqiqliklə idarə edən eksklüziv qabaqcıl Quantum Matrix texnologiyasına malikdir.

Samsung Neo QLED 8K displeyinin keyfiyyəti nəinki tamaşaçıları birbaşa onların sevimli oyunlarının keçirildiyi stadiona və ya məkana apara bilər, həm də ümumi təcrübəni artıran yeni Neo Quantum prosessoru ilə yeni səviyyəyə dalmaq və realizm təqdim edir. Paslanmayan polad çərçivə ekran və ətraf mühit arasındakı xətti bulandırır, günəş enerjisi ilə işləyən universal pult isə xarici cihazları idarə etməyi asanlaşdırır.



Əsl idman matçı hakimlərin valehedici şərhləri və ya zərbə səsləri olmadan tam olmaz, belə ki, Neo QLED 8K-nın dinamik səsi bu ekranı matçı izləmək üçün mükəmməl edir. 2022 Samsung Neo QLED 8K həmçinin Dolby Atmos və Object Tracking Sound Pro (OTS Pro) ilə 90W 6.2.4-kanallı audio sisteminə malikdir. Nazik ekran Wireless Dolby Atmos-u dəstəkləyən yeni ultra nazik səs paneli ilə mükəmməl uyğunlaşır. Bundan əlavə, soundbarın passiv radiatorlu 3.1.2 kanallı sabvuferi mükəmməl səs keyfiyyətini təmin edir.

Peşəkarların seçimi

Azərbaycanda yeni Samsung Neo QLED 8K-nın simaları milli komandanın oyunçuları, iki ən populyar klubun - "Qarabağ" və "Neftçi"nin aparıcı futbolçuları - Qara Qarayev və Emin Mahmudovdu.

“Böyük ekranda böyük futbola baxmaq təcrübəsi, əlbəttə ki, həmişəkindən çox fərqlidir. Hadisələrin mərkəzində olmaq, oyunu hiss etmək, özünü meydanda təsvir etmək hər bir azarkeşin arzusudur. Mənim üçün peşəkar futbolçu kimi futbolu yüksək keyfiyyətlə izləmək bacarığı son dərəcə vacibdir. Futbolçuların hərəkətlərini, məşqçinin fikirlərini görürsən, hətta bəzən onların bir-birinə dediklərini də eşidirsən. Əminəm ki, oyun həvəskarları Samsung Neo QLED 8K-nı yüksək qiymətləndirəcəklər”, - deyə Qara Qarayev bildirib.

“Samsung məhsulları dedikdə ağla gələn ilk şey keyfiyyət və texnologiyadır. Əminəm ki, Neo QLED 8K ekranında futbola baxmaq azarkeşlər üçün əsl hədiyyə olacaq. Dünya çempionatının oyunlarına canlı baxmağa gedə bilməyən futbolçular üçün bu, həm də dünya futbolunda yeni tendensiyalar haqqında daha çox öyrənmək imkanıdır”, - deyə Emin Mahmudov bildirib.

Siz Samsung Neo QLED 8K-nı Azərbaycandakı Samsung distribyutorlarından ala bilərsiniz.



Model haqqında daha ətraflı məlumatı Samsung Azərbaycan saytından - http://www.samsung.com/az əldə etmək olar.

