"Diaqnostika nəticələrindən sonra başa düşdük ki, müəllimlərin əksəriyyəti öz fənni biliklərinə malikdirlər, bəzi müəllimlərin isə bu gün hələ də öz fənləri ilə bağlı biliklərdə əsaslı və ciddi problemləri var".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev Milli Məclisdə “Dövlət ümumtəhsil müəssisələrində işləyən təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması” mövzusunda keçirilən ictimai dinləmədə deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.