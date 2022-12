Daxili İşlər Nazirliyi antinarkotik təbliğatın daha da gücləndirilməsi üçün növbəti sosial çarx hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial çarxda narkomaniyanın zərərli tərəfləri izah olunub.

Həmin videoçarxı təqdim edirik:

