Final matçında Fransa yığmasını məğlub etdikdən sonra Argentinanın hücumçusu Lionel Messinin anası qaça-qaça ona yaxınlaşaraq bərk qucaqlayıb və ağlayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntüləri telekanalların operatorları diqqətdən qaçırmayıb.

Qeyd edək ki, Qətərdə keçirilən dünya çempionatında Argentina millisi Fransa yığmasını penaltilərlə (əsas vaxt 2:2, əlavə vaxt 3:3) məğlub edib və tarixində 3-cü dəfə dünya çempionu olub.



