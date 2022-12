Messi gedir ya qalır? - Qərarını verdi

Argentinanın dünya çempionu olmasından sonra Lionel Messi millidə qalıb-qalmayacağı ilə bağlı qərarını verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 35 yaşlı ulduz futbolçu millidəki karyerasına davam edəcəyini bildirib. Matçdan sonra açıqlama verən Messi "Milli komandadan getməyəcəyəm. Argentina formasını "çempion" olaraq geyinməyə davam etmək istəyirəm" deyə qərarını açıqlayıb.

Qeyd edək ki, Qətərdə keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının finalında Fransa yığmasını məğlub edən Argentina millisi üçqat dünya çempionu olub.

