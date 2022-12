İllər öncə Maradona bunu etmişdi - Messi də təkrarladı / FOTO

2022-ci il futbol üzrə dünya çempionatında çempion olmuş Argentina kuboku qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmadan sonra meydanda qurulan tribunaya çıxan argentinalı kapitan Lionel Messi 1986-cı ildə Dieqo Armando Maradonanın etdiyi kimi öncəliklə kuboku öpüb.

Bundan sonra isə Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Tan turnirin ən yaxşı oyunçusu seçilən Lionel Messiyə bişti ( Körfəz ölkələrində ərəblərin xüsusi günlərdə geydiyi xalat -red) geyindirib.

Messinin illərlə yaddaşlarda qalacaq xoşbəxt anları kameralara belə yansıyıb.

