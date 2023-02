Vərəm əleyhinə xəstəxanalar təkmilləşdirilir - TƏBİB

"Xüsusiləşdirilmiş vərəm əleyhinə xəstəxanalarda vərəmlə mübarizə üzrə göstərilən xidmətlər təkmilləşdirilir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-in ictimaiyyətlə əlaqələr və marketinq departamentinin rəhbəri Zamirə Əliyeva bildirib.

"TƏBİB-in tabeliyində olan tibb müəssisələrində xüsusiləşdirilmiş vərəm əleyhinə xəstəxanalarda vərəmlə mübarizə üzrə göstərilən xidmətlər təkmilləşdirilir. Belə ki, TƏBİB-in tabeliyində olan tibb müəssisələrində vərəm xəstəliyinin aşkarlanması, diaqnostikası və müalicəsi üzrə görülən tədbirlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, dərmanlara davamlı vərəmli xəstələrin stasionar müalicəsinin mərkəzləşmiş qaydada təşkili, vərəm əleyhinə müəssisələrin infrastrukturundan səmərəli istifadə təmin ediləcək. Bu barədə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov əmr imzalayıb. Əmr “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” və “Azərbaycan Respublikasında vərəmlə mübarizə haqqında” Azərbaycan Respubikasının Qanunlarını, “Azərbaycan Respublikasında icbari tibbi sığortanın tətbiqinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanının müvafiq bəndlərini, beynəlxalq səhiyyə təşkilatlarının təcrübə və tövsiyələrini rəhbər tutur".

Z.Əliyeva qeyd edib ki, əmrə əsasən, strukturun təkmilləşdirilməsi, şəraitin daha yaxşılaşdırılması məqsədi ilə “Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzi” publik hüquqi şəxsin (Mərkəz) strukturuna daxil olan 7 nömrəli Vərəm Əleyhinə Dispanser Xəzər rayonu, Türkan qəsəbəsi, Xanlar küçəsi 50 a ünvanına köçürüləcək.

"Eyni zamanda, bundan sonra çox sayda dərmana davamlı vərəmə yoluxmuş vərəm çöplərinin ifrazına görə müsbət və mənfi xəstələrin müalicəsi Mərkəzin strukturuna daxil olan 6 nömrəli Xüsusiləşdirilmiş Vərəm Xəstəxanasının, geniş sayda dərmana davamlı vərəmə yoluxmuş vərəm çöplərinin ifrazına görə müsbət və mənfi xəstələrin müalicəsi isə 9 nömrəli Xüsusiləşdirilmiş Vərəm Xəstəxanasının bazasında ayrılan şöbələrdə təşkil ediləcək".

