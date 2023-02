"Qarabağ" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "köhlən atlar" Adama Diakabini transfer edib.

Fransalı hücumçu ilə 2025-ci il iyunun 30-dək müqavilə imzalanıb.

Diakabi Fransanın U-21 millisinin şərəfini qoruyub. 26 yaşlı futbolçu Fransanın "Kan", "Renn", "Monako" və "Amyen", eləcə də İngiltərənin "Haddersfild" və "Nottingem Forest" klublarının da formasını geyinib.

