Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ferqus Auld "Eurovision" haqqında maraqlı fikirlər bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir bu barədə tviter səhifəsində paylaşım edib: "May ayında Britaniya Ukraynanın adından "Eurovision"a ev sahibliyi edəcək. Sizcə ölkəmizi "Eurovision"da təmsil edə bilərdim? Kraliça pərəstişkarlarından üzr istəyirəm, amma məni dayandırmayın", - deyə Auld yazıb.

