Estoniyanın Dövlət Poçt Xidməti (Omniva) tərəfindən “Heydər Əliyev İli” münasibətilə poçt markaları çap edilib.

Azərbaycanın Estoniyadakı səfirliyindən Metbuat.az bildiriblər ki, üzərində eston dilində “Haidar Alijevi aasta – 100” (Heydər Əliyev İli – 100) yazısı əks olunan poçt markaları Estoniyada rəsmi dövriyyəyə buraxılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.