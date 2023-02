"Renault" yanvarda Nissandakı payını aşağı salacaq - "Yomiuri"

Fransanın avtomobil istehsalçısı "Renault" yapon şəriki Nissan-dakı payını bu ayın əvvəlində 43%-dən 15%-ə endirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Yomiuri" qəzeti məlumat yayıb. Qəzet qeyd edir ki, konsern həmçinin elektrik avtomobillərinin istehsalı üzrə yeni şirkətə sərmayə qoymağı planlaşdırır. Tərəflər hazırda yekun razılıqları həyata keçirildiyini qeyd edənqəzetin yazdığına görə, "Renault"un payının 15%-ə endirilməsi ilə bağlı prinsipial razılıq artıq əldə olunub. "Yomiuri" nəşri onu da bildirir ki, yapon avtomobil istehsalçısı "Renault"un tezliklə Avropada satışa çıxaracağı yeni elektromobil şirkətinə sərmayə qoymaq kimi planları var.

