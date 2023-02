"WhatsApp"da internet olmadan da mesaj yazmaq mümkün olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu funksiyanın yaxın zamanda istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Yeni funksiya yaradılarkən şəxsi məlumatların qorunması və onların məxfiliyi təmin olunacaq.

Cari ildə istifadəçilərə təqdim edilməsi planlaşdırılan bu funksiya İranda baş verən proseslərdə internetsiz qalan insanar üçün əlverişli olacaq.

