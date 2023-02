Argentinalı fermerlər qarğıdalı tarlasında milli komandanın kapitanı Lionel Messinin portretini yaradıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar bunu qarğıdalı toxumlarını müvafiq qaydada əkərək ediblər. Tarixi qələbədən sonra əkilən toxumlar bir ay sonra cücərməyə başlayıb. Fermerlər bu yolla Qətərdəki dünya çempionatının qazanılmasında böyük rolu olan 36 yaşlı futbolçuya təşəkkür ediblər.

