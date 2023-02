Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublu bu gün azadlığa buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun evdə olması ilə bağlı qızı Nigar Həzi sosial media hesabında paylaşım edib.

Qeyd edək ki, Tofiq Yaqublu ötən il dekabrın 23-də İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu maddəsi (Xırda xuliqanlıq) ilə təqsirli bilinərək Səbail Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 30 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs olunub. O, həbs müddətində aclıq aksiyası keçirirdi və xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

