Qafqazda ailələr buna görə dağılır - Rus ekspert AÇIQLADI

Rusiya Statistika İdarəsinin 2022-ci il üçün məlumatına görə, Çeçenistan, Dağıstan və İnquşetiyada boşanmaların sayı demək olar ki, iki dəfə artıb. Həmçinin bu respublikalarda ilin sonunda nikahların sayında azalma qeydə alınıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, ailə üzrə ekspert Qalina Karaseva statistikaya təsir edən səbəblər barədə danışıb.

O, bildirib ki, Avropa həyat tərzi Şimali Qafqaza da təsir etməyə başlayıb ki, bu da yerli əhalinin adət-ənənələrinə təsir edir.

“Şərq yox, Avropa mədəniyyəti Qafqaza nüfuz etməyə başlayıb. Artıq yerli sakinlər boşanmağa daha asan qərar verirlər”, - deyə o, bəyan edib.

Bundan əlavə, onun fikrincə, COVID pandemiyası da vəziyyətə mənfi təsir edib. Bir çox ailələrdə karantin səbəbindən münasibətlər pisləşib.

Bu arada, boşanmaların ən aşağı göstəricisi Moskva və Sankt-Peterburqda qeydə alınıb. 2022-ci ildə iki paytaxtda nikahların sayı boşanmaların sayını demək olar ki, iki dəfə üstələyib.

Karaseva izah edib ki, bu, meqapolislərin sakinlərinin yüksək rifahı ilə əlaqədardır və onun fikrincə, maddi durum nikahın qorunub saxlanmasına müsbət təsir göstərir.

“Böyük şəhərlərdə insanlar münasibətlərini rəsmiləşdirməyə çalışmırlar. Buna görə də, onların sonu statistikaya daxil edilməyib”, - deyə ekspert qeyd edib.

