Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaar Ermənistanda səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Klaar bu barədə tviter səhifəsində yazıb.

"Bir günlük toplantı üçün İrəvandayam. Laçın dəhlizi ətrafındakı vəziyyət həllini tapmalıdır. Gələcəklə bağlı üsulları tapmaq üçün müzakirələri səbirsizliklə gözləyirəm. Aİ-nin hədəfi əhatəli bir Ermənistan-Azərbaycan həllidir", - deyə o qeyd edib.

