“Rusiya öz tarixi ərazilərində təhdidlərin mövcudluğuna imkan verə bilməz”.

Metbuat.az TASS-a istinadən bildirir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin yanvarın 25-də ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşdə söyləyib.

O iddia edib ki, Ukrayna ilə müharibənin məqsədi Rusiyanı qorumaqdır. Dövlət başçısı, həmçinin deyib ki, yeni regionların bərpasına tələbə inşaat dəstələri cəlb olunur. Qeyd edək ki, Ukrayna ilə Rusiya arasındakı savaş ötən il fevralın 24-də başlayıb.

