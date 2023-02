Jerar Pike kolumbiyalı müğənni Şakira ilə ayrıldıqdan sonra ilk dəfə yeni sevgilisi ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 35 yaşlı sabiq müdafiəçinin yeni sevgilisi Klara Çiadır. Cütlüyün daha əvvəl internetdə fotoları yayılsa da, 23 yaşlı Çianın üzü təsvir olunmurdu.

Qeyd edək ki, paylaşım bir neçə saat ərzində 2 milyondan çox bəyənmə toplayıb. Sosial media istifadəçiləri Klaranın qəşəng xanım olduğunu bildirib.

Heybət

