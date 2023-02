Mingəçevir Dövlət Universitetinin əməkdaşlarının əməkhaqqıları artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərar elmi şurasının iclasında açıqlanıb.

Məlumata görə, ali məktəbin Elmi Şurasının qərarına əsasən maaşlar yanvar ayının 1-dən orta hesabla 12% artırılıb.

